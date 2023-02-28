Теракт на 90-м шоссе: раскрыта личность жертвы

Маген Давид Адом и волонтеры United Hatzalah прибыли на место происшествия и сделали искусственное дыхание пострадавшему. Затем они срочно доставили его в больницу Хадасса на горе Скопус, где мужчина трагически скончался от полученных ран.

Посол США в Израиле Том Найдс подтвердил, что погибший был гражданином США.

Playing saxophone in the sukkah. Discussing Judaism over coffee. Hanging out with his brothers and friends on Shabbat. These are a few of the memories that have emerged of Elan Ganeles, 26, who was killed in yesterday's terror attack.#Israel https://t.co/KUbhkEfY37 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) February 28, 2023

«К сожалению, я могу подтвердить, что гражданин США был убит в результате одного из терактов сегодня вечером, — написал Найдс в Twitter. — Я молюсь за его семью».

Ганелес вырос в Западном Хартфорде, штат Коннектикут, где его семья принадлежала к синагоге «Молодой Израиль в Западном Хартфорде», и он посещал современные ортодоксальные школы.

Похороны Ганелеса состоятся в Израиле.

Синагога «Молодой Израиль в Западном Хартфорде» сообщила, что Ганелес был «убит в результате жестокого террористического акта в Израиле», и открыла страницу для пожертвований для поддержки семьи.

Согласно статье, опубликованной о нем в 2014 году, он был отличником в Еврейской средней школе Новой Англии и работал волонтером в местной еврейской семейной службе.

В то время он сказал, что откладывает поступление в Мичиганский университет и поступление в армию США, чтобы провести год в Израиле.

В конечном итоге он задержался в Израиле более чем на год и поступил на службу в ЦАХАЛ, работая программистом. Затем он вернулся в Соединенные Штаты в 2018 году, чтобы поступить в Колумбийский университет, который он окончил в 2022 году со степенью в области устойчивого развития и неврологии, согласно его аккаунту в LinkedIn.

Согласно заявлению Еврейской федерации Западного Хартфорда, на этой неделе он отправился в Израиль, чтобы присутствовать на свадьбе.