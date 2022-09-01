Гибель военного во время учений: в ЦАХАЛе дали новое указание

Через сутки после гибели бойца ЦАХАЛ объявил о возвращении к тренировочному режиму.

В то время, как первоначального расследование несчастного случая, в результате которого скончался покойный сержант Эйтан Фихман, подходит к концу, в ЦАХАЛе дали указание вернуться к тренировочному режиму.

Возвращение будет осуществлено после уточнения процедур безопасности для всех командиров и солдат соответствующих подразделений, а также при изучении первоначального расследования этого инцидента и подобных прошлых событий.

Выводы будут подготовлены и изучены в полевых условиях. Как уже упоминалось, расследование военной полиции продолжается, как и работа экспертной комиссии.

Вчера мы писали, что военные приостановили учения после того, как израильский солдат погиб при невыясненных обстоятельствах во время танковых учений на севере Израиля во вторник вечером.

Согласно первоначальному расследованию инцидента, которое проводит Армия обороны Израиля, солдат из 82-го танкового батальона был найден без сознания с «тяжелой травмой головы» внутри танка во время учений на Голанских высотах.

Солдата нашли с головой в небезопасном месте между башней и корпусом. Военные ни при каких обстоятельствах не могут помещать какие-либо части тела в эту щель при включенной системе движения башни, согласно протоколам ЦАХАЛа.

Первоначальное расследование показало, что солдат, возможно, ударился головой во время движения танка или потерял сознание из-за неуточненного состояния здоровья, а затем упал в небезопасную зону танка и получил травму.

Ранее Курсор писал, что 40-летний палестинский заключенный Халил Аваде, который объявил шесть месяцев назад голодовку, намерен ее прекратить.