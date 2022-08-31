Палестинский заключенный прекратит свою 6-месячную голодовку

В этом месяце Израиль приостановил арест палестинского заключенного, но он остается под стражей в больнице «Асаф Арофе».

40-летний палестинский заключенный Халил Аваде, который объявил шесть месяцев назад голодовку, намерен ее прекратить.

Об этом сообщает издание Timesofisrael со ссылкой на арабские СМИ.

Семья заключенного отметила, что Халил Аваде немедленно прекратит голодать после достижения соглашения с израильскими властями об освобождении его из-под административного ареста. Официальные лица в письменной форме согласились предоставить ему полное освобождение 2 октября.

Отметим, что в этом месяце Израиль приостановил его арест, но он остается под стражей в больнице «Асаф Арофе». До сих пор Высокий суд отклонял апелляции Аваде о полном освобождении.

Террористическая группировка «Исламский джихад» потребовала освобождения Халила Аваде в рамках соглашения о прекращении огня в начале августа 2022 года, но не идентифицировал его как члена.

«Курсор» писал ранее, что Халил Аваде протестует против содержания под стражей в Израиле в рамках так называемого административного задержания, когда задержанные, подозреваемые в террористической деятельности, отправляются в тюрьму на месяцы или годы без предъявления обвинения или суда.

Еще мы писали, что на сегодняшний день в израильских тюрьмах, без приговора суда, находятся 723 заключенных, и это рекордный показатель с 2008 года. Одиннадцать задержанных — арабские граждане и жители Израиля, а остальные — палестинцы.