Гидеон Саар кардинально изменил мнение о судебной реформе

Акции протеста против реформ, которые ослабят судебную систему, пройдут в субботу в Тель-Авиве, недалеко от Кирьят-Яврата, а не на площади Ха-Бима.

Однако Движение за качество правительства объявило, что намерено провести демонстрацию в ближайшую субботу также на площади Бхима.

После заявления лидера оппозиции Яира Лапида о том, что он примет участие в демонстрации, хотя на прошлой неделе он подвергся критике за свое отсутствие, Гидеон Саар также принял решение присоединиться к демонстрации в Хайфе. До этого он поддерживал судебную реформу.

В обращении к активистам он написал: «Мы находимся в разгаре кампании за будущее Израиля. В борьбе за сохранение демократического режима нет ни правых, ни левых. Это судьбоносная кампания граждан страны для будущего наших детей в этой стране, кампания, навязанная нам опасным и безудержным правительством. Я призываю всех своих друзей и товарищей «Новая надежда» и всех наших сторонников в обществе — принять участие в запланированных акциях протеста в ночь на Шаббат».

Он также написал: «Я сам буду участвовать в демонстрации, которая пройдет в Хайфе. Я хотел бы встретиться там с нашими друзьями с севера».

Председатель «Гослагеря» вновь выйдет во вторник на левый митинг. Ганц заявил: «Независимо от того, какова ваша политическая позиция, в субботу вечером мы все выходим, чтобы сказать правительству — да, можно достичь широких договоренностей, но мы не должны рушить то, что основатели страны написали в Декларации независимости, и мы построили здесь 75 лет».

Ранее Курсор писал «Берите флаг, зонт не нужен»: Ганц возглавит протестную демонстрацию в Тель-Авиве.

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