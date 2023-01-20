«Берите флаг, зонт не нужен»: Ганц возглавит протестную демонстрацию в Тель-Авиве

«Мы выходим, чтобы сказать «да» поправкам, а не для мести, которая разрушит израильскую демократию», — объявил Ганц.

Председатель партии «Лагерь государственников» Бени Ганц заявил о своем намерении присоединиться в эту субботу к демонстрации в Тель-Авиве против судебной революции.

Об этом сообщает inn.

По заявлениям участников, также на марш протеста выйдут члены Кнессета, партийные активисты. Депутаты «гослагеря» присоединятся к дополнительным демонстрационным центрам в Иерусалиме, Хайфе и Беэр-Шеве.

«Какой бы ни была ваша политическая позиция, в субботу вечером мы все выходим сказать правительству — да, можно достичь широких договоренностей, но мы не должны переступать то, что основатели страны написали в Декларации независимости, и мы построили здесь за 75 лет, — сказал Ганц. — Мы выходим, чтобы сказать «да» поправкам, а не для мести, которая разрушит израильскую стойкость и израильскую демократию. Мы сделаем это в соответствии с законом и инструкциями полиции.

«Я вместе с руководителями оппозиционных партий выйду вместе с вами встать во главе марша в Тель-Авиве. На этот раз погода с нами — так что берите с собой флаг, зонт не нужен, увидимся на улицах», — добавил Ганц.

Ранее Курсор писал, что в Тель-Авиве вновь пройдут массовые демонстрации против правительства.

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