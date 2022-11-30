Министр юстиции: Это не Государство Израиль, каким мы его знаем

«Я, безусловно, обеспокоен и уверен, что у нас будет много вызовов», — сказал он.

Министр юстиции Гидеон Саар во вторник вечером посетил конференцию в Университете Рейхмана и раскритиковал формируемую новую коалицию.

«Я думаю, что формируемая коалиция тащит Государство Израиль в опасное место, которому мы, конечно же, будем противодействовать, и я думаю, что общественность необходимо пробудить в этом контексте. Реальная опасность заключается в смене режима в Государстве Израиль и сползании к государству, где есть только одна действующая власть — правительство. Формирующаяся коалиция также хочет взять на себя подбор судей, политический эшелон будет одновременно тотально контролировать подбор судей судей и иметь возможность отменить любое судебное решение, это не Государство Израиль, каким мы его знаем», — заявил Саар.

«Я вошел в политическую и общественную жизнь, исходя из вопросов национальной безопасности, прав еврейского народа на Земле Израиля и конфликта между нами и нашими соседями. До последних нескольких лет я не чувствовал, что существует угроза израильской демократии, но одним из факторов, побудивших меня начать новое политическое движение, является проблема демократии и принципов, которые раньше были фундаментальными принципами, а сегодня являются самыми противоречивыми вещами. Я, безусловно, обеспокоен и уверен, что у нас будет много вызовов», — продолжил он.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу обратился с необычным запросом к канцелярии премьер-министра — СМИ.