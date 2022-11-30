Нетаниягу обратился с необычным запросом к канцелярии премьер-министра — СМИ

Биньямин Нетаниягу связался с канцелярией премьер-министра и попросил заменить водителей колонны премьер-министра, которые работали под руководством бывших премьер-министров Нафтали Беннета и Яира Лапида, сообщает Kan 11 News, передает INN.

В отчете отмечается, что, хотя Нетаниягу действительно имеет право назначать своего личного водителя, его просьба особенно необычна, поскольку он попросил заменить всех водителей колонны премьер-министра на том основании, что ему нужны водители, которых он считает близкие доверенные лица.

В сообщении также говорится, что Нетаниягу даже представил от своего имени список имен водителей, которых он хотел бы назначить на эту должность.

Премьер-министр Яир Лапид ответил на сообщение и сказал: «Когда я вступил в должность премьер-министра, я встретил водителей, которые работают в офисе. Некоторые из них работают годами, некоторые более 20 лет. Хорошие люди, профессионалы, с семьями. Сегодня было объявлено, что офис Нетаниягу требует заменить «всех, кто работал с Лапидом» просто так, без объяснений, без причины».

«Профессионалы, которые ничего плохого не сделали, вдруг узнают, что им грозит ухудшение условий труда. Может быть, их уволят. Как легко обидеть людей и почему? По какой причине? Что они сделали не так? Биби, не делай этого. Это неуместно», — сказал Лапид.

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