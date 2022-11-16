Гистадрут не поддержал бессрочную забастовку ветеринаров и назвал причину

Во вторник, 15 ноября, должна была состояться бессрочная забастовка Ассоциации ветеринарных врачей, но ее так и не провели. Гистадрут отказался ее поддерживать, потому что она была объявлена явочным порядком, без соблюдения определенных правил.

Об этом сообщает TheMarker.

В службах санитарного контроля за продуктами решили протестовать, потому что считают, что государство постоянно нарушает условия трудовых договоров, а в отделе инспекции пищевых продуктов наблюдается серьезный дефицит специалистов. В Ассоциации заявили, что влияние их забастовки отразилось бы на рядовых покупателях, поскольку в магазинах бы начали исчезать некоторые виды рыбы, а также птица и говядина.

Из-за остановки работы службы санитарного контроля мог быть заблокирован ввоз больших партий импортной рыбы и другой свежей продукции. Но дефицита продуктов ожидать не стоит, поскольку Гистадрут не поддержал проведение забастовки ветеринаров, несмотря на серьезный трудовой спор между специалистами и минздравом.

Он отправил письмо, в котором объяснил, что не поддерживает забастовки, которые объявлены явочным порядком. Такая форма протеста должна объявляться по установленным каналам с соблюдением всех предписанных сроков и привлечением компетентных органов.

«Курсор» писал ранее, что учителя в Израиле получили «штрафы» за участие в забастовках.