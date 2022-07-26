Лапид представил план сдерживания роста цен на хлеб

Премьер-министр Яир Лапид и министр экономики Орна Барбивей достигли соглашения по плану ограничения роста цен на хлеб.

После нескольких обсуждений по этому вопросу премьер-министр Яир Лапид и министр экономики и промышленности Орна Барбивай договорились ограничить рост цен на хлеб.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Согласно договоренности, цены на три вида хлеба в Израиле будут повышаться постепенно:

Цена на нарезной стандартный хлеб вырастет на 5,5%

Цена халы вырастет на 8%

Цена стандартного хлеба вырастет на 5%.

Дополнительное повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия произойдет в декабре. Цены на нарезной стандартный хлеб и халу увеличатся в соответствии с решением комитета по ценам. Цена стандартного хлеба повысится на 21% (на 15% меньше, чем определено комитетом по ценам) только на три месяца. Цены на белый хлеб и нарезной белый хлеб не повысятся.

Также было принято решение, что снятие всех видов хлеба с надзора вступит в силу в апреле 2023 года.

Лапид поручил Министерству финансов и Министерству социального обеспечения принять меры по увеличению бюджета на продовольственную безопасность, чтобы облегчить бремя на малообеспеченные семьи.

Ранее Курсор писал, что Kimberly-Clark объявила о повышении цен на товары гигиены до 10 процентов. Новая волна подорожания коснется средств бытовой химии и гигиены. Производители объявили о подорожании продукции в середине августа на 5,5-9,6 процентов.

Кроме этого, в Израиле упали цены на фрукты и овощи. Центральное бюро статистики опубликовало индекс потребительских цен, за последний месяц самый большой спад пришелся на фрукты и овощи.

Курсор сообщал, что цены на жилье в Израиле продолжают бить новые рекорды. Продолжающийся рост цен на недвижимость по всей стране происходит, несмотря на недавнее замедление продаж и крупномасштабный жилищный проект, субсидируемый государством.

Напомним, что в министерстве финансов и в министерстве сельского хозяйства Израиля приняли решение о том, что нужно отменить пошлины на ввоз в страну свежего мяса.