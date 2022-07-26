Стало известно, когда снизятся цены на бензин в Израиле

Премьер-министр Яир Лапид объявил о снижении цен на бензин после периода неоднократных повышений в рамках масштабных усилий по снижению стоимости жизни.

Ранее премьер-министр Яир Лапид объявил, что цены на топливо должны снизиться с 1 августа в рамках инициативы по противодействию в целом высокой стоимости жизни в Израиле.

«Это правительство возглавит решительную кампанию против стоимости жизни. То, что происходит сейчас, — это только начало. Стоимость жизни — это бич, и мы полны решимости бороться с этим. В течение 15 лет борьба с прожиточным минимумом была полностью запущена — они просто ничего не делали. Сейчас мы это меняем», — сказал Лапид.

Цена бензина в 2022 году сделала несколько движений – в первую очередь в устойчивом восходящем направлении. В настоящее время цена бензина составляет 8,08 шекеля за литр после последнего повышения в начале июля.

В прошлом месяце Минфин объявил о продлении акцизного налога на топливо и дизельное топливо, что снижает их налоговую стоимость на полшекеля. С 10 августа это снижение будет включать в себя дополнительные полшекеля, что в сумме даст на один шекель меньше налогов на топливо до 15 ноября.

Лапид также привлек внимание к усилиям, предпринимаемым правительством в других областях, таких как цены на продукты питания, отметив, что «цены на фрукты и овощи имеют тенденцию к снижению» и что они работают над противодействием росту стоимости хлеба из-за глобальный рост цен на пшеницу.

Также премьер-министр обратил внимание на рынок жилья, цены на котором в течение нескольких месяцев резко возросли из-за недостаточного предложения для удовлетворения спроса.

Он отметил, что «в этом году уже начато намного больше строительства, чем в предыдущие годы», что является фундаментальным шагом в решении проблемы, но между началом строительства квартиры и вселением в нее семьи проходит много времени — как таковой конкретной надежды на падение цен на жилье в ближайшем будущем пока нет.

Кроме того, к этому добавляется целевая помощь молодым семьям и солдатам, а также инициатива по предоставлению на израильский рынок дополнительных альтернатив для покупок со скидкой. С этой целью французский гигант супермаркетов Carrefour заходит на рынок Израиля, как и базирующаяся в Нидерландах розничная сеть SPAR, а сеть продуктовых магазинов Rami Levy объявила, что выйдет на рынок розничной торговли непродовольственными товарами, предлагая самые низкие цены в Израиле.

Лапид обратился с предостережением к магазинам, надеющимся необоснованно завысить цены в этот период экономической напряженности: «Отсюда я скажу всем игрокам на рынке: те, кто безответственно поднимает цены, могут проснуться утром и обнаружить, что с конкуренцией, которую они не ожидали. Это правительство верит в конкуренцию и открытие рынков и без колебаний будет действовать».

Ранее Курсор писал, что в Израиле вскоре могут измениться цены на бензин. Новые цены на бензин могут установить с 1 августа.

Наша редакция писала, что в Израиле снова дорожает бензин: сколько будет стоить литр топлива. Цена на бензин определяется как обменным курсом между долларом США и израильским шекелем, так и ценой барреля нефти.

Кроме того, Курсор сообщал, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением. Исследование Израильского института демократии показывает небольшой рост личного удовлетворения общества при правительстве Беннета. Ведущей неотложной заботой является стоимость жизни.

Напомним, что рекордные цены на бензин в США начали снижаться. Средняя цена топлива по стране упала ниже $5 за галлон.