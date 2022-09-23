Глава ELNET рассказал, куда пойдет половина израильского оборонного экспорта

Дэвид Сигел сказал, что европейцы рассматривают Израиль как равного себе и как силу в области национальной безопасности и энергетики.

«Мы ожидаем, что к концу 2022 года более половины израильского оборонного экспорта пойдет в Европу», — сказал Дэвид Сигел, президент некоммерческой организации Friends of the European Leadership Network (ELNET), занимающейся укреплением отношений между Европой и Израилем.

Выступая на конференции Jerusalem Post в Нью-Йорке, Сигел объяснил, что Европа является крупнейшим торговым партнером Израиля. «Израиль зависит от Европы, и Европа все больше и больше зависит от Израиля», — сказал Сигель. Он отметил, что половина израильского импорта приходится на Израиль, а треть израильского экспорта направляется в Европу.

Сигель сказал, что европейцы рассматривают Израиль как равного себе и как силу в области национальной безопасности и энергетики. «Израиль экспортирует энергию, национальную безопасность и инновации в мир», — заявил он.

Европа играет все более важную роль в мире, сказал Сигел, отметив, что европейские оборонные бюджеты увеличиваются в свете войны в Украине. Европа смотрит на Израиль в вопросах оборонных отношений, сотрудничества в области безопасности, энергетики, экономики, торговли и инноваций.

Сигел сказал участникам конференции, что Европа сыграла важную роль в защите права Израиля на самозащиту после ракетных обстрелов ХАМАС в мае 2021 года, отметив, что 21 европейская страна вместе с ЕС поддержали Израиль в мае прошлого года.

В заключение он сказал, что ELNET, крупнейшая произраильская сеть в Европе, несет ответственность за сближение интересов между Израилем и странами Европы.

Курсор ранее писал, что в Израиле представили новую ракету 5-го поколения.