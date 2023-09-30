Глава форума «Коэлет» прокомментировал правовую реформу в Израиле

Он дал новое интервью, в котором затронул эту тему.

Глава форума «Коэлет» (Kohelet Policy Forum) Моше Коппель дал интервью изданию Wall Street Journal, в котором обозначил свою позицию относительно правовой реформы в Израиле.

Об этом пишет "7 канал".

По его словам, нужно вести правильный диалог с оппонентами, чтобы прийти к взаимопониманию. Главное контролировать текст и отдавать должное всем, кроме себя. Однако в вопросе с правовой реформой, по мнению Моше, правительство не подготовилось должным образом и поспешило. Он советует тем, кто сейчас находится в коалиции, научиться управлять ответственно.

«То, что Барак создал из необоснованной выдумки, — это такая степень судебной власти, о которой даже самые агрессивные судьи Верховного суда даже не мечтали», — отметил он.

Также он упомянул о заявлении юрисконсульта правительства Гали Бахарав-Миара, в котором сказано, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен избегать любого участия в инициативах по изменению судебной системы.

«В этой стране много людей, которые абсолютно уверены, что они должны быть премьер-министром, но Биби всегда был здесь, и он является своего рода «просто» системой. Именно поэтому он встречает столько враждебности. ...Большинство его противников сегодня — это те, кто служил под его началом в прошлом и хотел продвинуться вперед», - добавил он.

Ранее "Курсор" писал о том, что в стране возобновились массовые протесты против судебной реформы. Центром демонстраций традиционно стал перекресток Каплана в Тель-Авиве. Туда протестующие направились с площади Дизенгоф.