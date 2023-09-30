В стране возобновились массовые протесты против судебной реформы

Центром демонстраций традиционно стал перекресток Каплана в Тель-Авиве.

Демонстрации против судебной реформы проходят вечером в субботу, 30 сентября, по всей стране.

Об этом информирует портал Walla.

Издание напоминает, что это уже 39-я неделя протестов. Центром демонстраций традиционно стал перекресток Каплана в Тель-Авиве. Туда протестующие направились с площади Дизенгоф.

В то же время, по данным штаба борьбы, демонстрации также пройдут более чем в 100 местах по всей стране, включая Иерусалим, Модиин, Ариэль, Рош-ха-Аин и Реховот.

Ранее организаторы митингов заявили, что их протесты подчеркивают разрушительный характер правления премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Они назвали премьера "экспертом в разделении и раздоре" между религиозными и светскими жителями страны.

Также организаторы протеста утверждают, что экономика страны находится на грани разрушения, а вместо этого они сталкиваются с провокациями и постоянным демонтажем демократии.

"В субботу вечером мы все встретимся на улице Каплан — укрепим наши ряды, с прямыми спинами, объединимся, чтобы выразить призыв к демократии на массовом митинге солидарности", — говорится в заявлении.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал лидера протеста против реформ Шикму Бресслера за то, что она назвала членов правительства «нацистами».

Примечательно, что перед этим она извинилась за свои слова, признав, что ей не стоило использовать слово «нацисты», говоря о том, что не удалось достичь консенсуса с ультранационалистическими членами коалиции Нетаниягу.

Также мы сообщали, что более 3500 тысяч ученых, писателей и художников призывают Байдена и главу ООН не встречаться с Нетаниягу. Было направлено письмо Гутерришу, в котором отмечено, что приглашение Нетаниягу, который стремится установить автократический режим, когда институты демократии подвергаются нападкам во всем мире, является ошибкой.