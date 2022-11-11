Глава Хизбаллы рассказал, повлияет ли победа Нетаниягу на морскую сделку с Ливаном

Насралла сказал, что «сила, которой обладает Ливан», послужит «гарантией» соглашения.,

Лидер террористической группировки «Хизбалла» Хасан Насралла заявил в пятницу, что он не думает, что новый премьер-министр Биньямин Нетаниягу откажется от соглашения о морской границе, подписанного между Израилем и Ливаном в прошлом месяце.

«Мы не верим, что Израиль выйдет из этого соглашения или отменит его», — сказал Насралла, комментируя победу Нетаниягу на выборах во время телеобращения, посвященного «Дню мученика» «Хизбаллы».

Нетаниягу резко выступил против морской сделки во время предвыборной кампании 1 ноября, обвинив премьер-министра Яира Лапида в передаче суверенной израильской территории «Хизбалле».

Глава «Ликуда» заявил, что Лапид уступил угрозам со стороны Насраллы, и предупредил, что его правительство не будет соблюдать соглашение, если он выиграет выборы. Позже Нетаниягу смягчил риторику.

Морское соглашение, которое, как надеется Ливан, может помочь ему выйти из разрушительного экономического кризиса, призвано положить конец давнему спору о примерно 860 квадратных километрах (330 квадратных миль) Средиземного моря, охватывающих израильские газовые месторождения Кариш и ливанское газовые месторождения Кана.

«Для нас не имеет значения, кто побеждает на выборах в Израиле, потому что все сионистские правительства являются оккупантами, жестокими и преступными», — сказал он в комментариях, переведенных новостным сайтом Naharnet, связанным с «Хизбаллой».

«Некоторые считают своей гарантией соглашения о морской границе обязательство США, но наша настоящая гарантия — это элементы силы, которыми обладает Ливан», — добавил он.

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