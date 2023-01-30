Глава коллегии адвокатов отреагировал на скандал с мастурбацией: Клевета не опустит моих рук

Глава коллегии адвокатов Ави Хими прокомментировал скандал со своим участием, согласно которому он снял трусы и начал мастурбировать прямо в офисе во время видеозвонка со своей сотрудницей.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни».

Согласно информации Айала Хасона из 13 телеканала, Хими сделал это перед сотрудницей, продвижение которой по службе зависело непосредственно от него ‒ он дал ей рекомендацию, чтобы она стала судьей.

Глава коллегии уже отреагировал и сказал, что эта информация ‒ часть «ядовитой машины» тех, кто продвигает некий государственный переворот.

«Мы снова являемся свидетелями того опасного способа, которым отчаянные политики используют без ограничений, чтобы растоптать всех, чье мнение отличается от них. Я понимаю, что вместо того, чтобы конфронтировать с моими позициями, они попытаются навредить мне на личном уровне и это цена, которую я заплачу с большой любовью. Клевета не опустит моих рук и я буду продолжать действовать со всей силой против режима, который хочет сокрушить израильскую демократию», ‒ заявил Хими.

Одновременно с этим он не опроверг источник Хасон.

Следует отметить, что Ави ‒ один из левых лидеров и ярых противников судебной реформы, мобилизовавший адвокатов на еженедельные факельные шествия в Тель-Авиве. Ему 63 года, женат и отец двух дочерей, занимает пост Ассоциации Адвокатов с февраля 2019 года.

Прошлый глава коллегии адвокатов покинул свой пост поста после дела «секс в обмен на назначения», согласно которому он спал с адвокатшей, которую позже продвигал в судьи.

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