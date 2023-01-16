Глава МИД Коэн похвалил Мартина Лютера Кинга-младшего

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн высказался о наследии доктора Мартина Лютера Кинга-младшего в понедельник, когда в США чествуют лидера гражданских прав.

Об этом сообщает The Jewish Press.

«Сегодня мы чтим память доктора Мартина Лютера Кинга-младшего», — сказал Коэн.

Коэн процитировал письмо еврейским лидерам, которое преподобный Кинг написал в 1967 году, в котором он упомянул ближневосточный конфликт, сказав:

«Решение должно быть найдено в государственной мудрости Израилем и прогрессивными арабскими силами, которые признают, что справедливые и мирные решения являются проблемой всего человечества и должны быть найдены»

По словам Коэна, правительство разделяет это желание, на что указывает работа, проделанная министерством иностранных дел Израиля на прошлой неделе на форуме в Негеве.

«Давайте же все примем слова преподобного Кинга, который был взят до того, как полностью осуществил все, что надеялся достичь, когда мы протягиваем руки другим, чтобы присоединиться к этому благородному стремлению. И пусть его слова станут источником силы, когда мы продолжим идти по этому пути», ‒ сказал министр.

Ранее мы рассказывали, что министр иностранных дел Эли Коэн сегодня вечером, 16 января, отбывает на Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария. Это станет его первой зарубежной поездкой с момента вступления в должность несколько недель назад.

В МИД сообщили, что Коэн заменит премьер-министра Биньямина Нетаниягу и встретится с рядом министров иностранных дел и лидеров со всего мира в кулуарах конференции.

«Курсор» также писал, что репатрианты из *россии попросили Смотрича помочь с переводом пенсий.

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