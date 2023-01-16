Репатрианты из россии попросили Смотрича помочь с переводом пенсий

Десятки тысяч российских пенсионеров до сих пор не получают ежемесячное пособие.

Группа пенсионеров из российской федерации* отправила письмо министру финансов Бецалелю Смотричу с просьбой решить вопрос с их «застрявшими в россии пенсиями».

Об этом пишет портал Детали.

Отмечается, что большинство пожилых репатриантов из рф относятся к малообеспеченным слоям населения и могут сводить концы с концами только благодаря этим выплатам.

Инициатор обращения к министру финансов Александр Калманович отмечает, что российские пенсии являются существенной частью ежемесячного бюджета пенсионеров-репатриантов.

«С учетом нынешней экономической ситуации наше положение стало критическим», — пишет Калманович Смотричу.

Издание сообщает, что прошло 11 месяцев с начала войны в Украине и ответного введения санкций, а десятки тысяч российских пенсионеров до сих пор не получают ежемесячное пособие. Калманович отмечает, что после полугода увиливаний госструктур от решения проблемы, он получил ответ от Банка Израиля, что проблема — в административных инструкциях банков за пределами Израиля, которые отказываются переводить средства.

«В русскоязычных СМИ публиковались различные обещания Авигдора Либермана решить этот вопрос, но кроме обещаний — никакого продвижения не произошло», — написал Калманович.

По его словам, в последние месяцы пенсионный фонд рф попросил пенсионеров в Израиле заполнить документ, подтверждающий переводы в евро, а не в долларах, как это было принято до сих пор.

«Ситуация требует вмешательства министерства финансов и Банка Израиля. Переводы должны быть регулярными», — говорится в письме.

Ранее Курсор писал, что Израиль утвердил программу приема «экстренных» репатриантов из россии. В ближайшие месяцы ожидается увеличение потока беженцев из рф из-за объявленной там мобилизации.

Информация для репатриантов: список центров, где можно экстренно сменить статус. Для вновь прибывших в Израиль предлагается список центров экстренной репатриации, где можно пройти консульскую проверку и сменить статус на репатрианта.

Как сообщал Курсор, около 6 500 граждан россии прибыли в Израиль с 21 сентября, при этом 135 во въезде было отказано. Более 900 из них имели репатриационные визы или заявили о соответствии Закону о возвращении.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!