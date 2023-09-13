Глава МИД Коэн встретился с главой внешнеполитического ведомства Норвегии – что они обсудили

Дипломат подчеркнул недопустимость вмешательства иностранных государств во внутреннюю политику Израиля.

Глава МИД Эли Коэн провел встречу с главой внешнеполитического ведомства Норвегии Анникен Хюитфельдт для обсуждения региональных проблем.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Беседа состоялась сегодня, 13 сентября, в Иерусалиме. Во время нее Коэн сказал, что Израиль не допустит, чтобы иностранные государства вмешивались вопросы его внутренней политики.

Дипломат говорил об укреплении отношений между Иерусалимом и Осло, а также и событиях на Ближнем Востоке. По словам Коэна, Израиль приветствует гуманитарную поддержку и экономическую помощь палестинцам, но подчеркнул, что любое проявление внешнего вмешательства в конфликт является недопустимым.

«Израиль не подчинится внешнему диктату в вопросе израильско-палестинского конфликта. Мы работаем над расширением Аврамических соглашений, и мы считаем, что все региональные игроки, которые откажутся принять участие в расширении и углублении круга мира, поставят себя вне игры», – отметил он.

Это заявление производит впечатление прямого ответа Норвегии, которая активно придерживается позиции, что нужно создать два государства. На фоне этого Осло часто обращается с призывом к израильской и палестинским сторонам касательно возобновления диалога.

В свою очередь, Хюитфельдт поблагодарила Коэна, заявив, что они встретились спустя 30 лет после первого соглашения в Осло. По ее словам, стороны говорили о возобновлении диалога с палестинцами, а также она выразила обеспокоенность по поводу поселений.

Министр иностранных дел Норвегии добавила, что они провели хорошую дискуссию по вопросам отношений между странами и регионального развития.

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