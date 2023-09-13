Герцог и Нетаниягу сделали важные заявления о будущем судебной реформы

Отмечается, что у коалиции и оппозиции есть предложение, которое сохранит Израиль.

Президент Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаниягу дали краткие комментарии касательно судебной реформы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

По словам президента, противоборствующие стороны имеют предложение, которое сохранит Израиль, базирующийся на основе ценностей Декларации независимости. Также оно позволит стране выйти из кризиса.

Герцог уточнил, что эта инициатива пользуется широкой поддержкой. Он добавил, что нужна политическая воля руководства страны, чтобы протянуть руку помощи и ответить на поступившее обращение со стороны оппозиционных политиков. В этом случае можно будет заключить компромисс и сделать наступающий новый год – годом надежды.

Кроме этого, свой краткий комментарий дал Нетаниягу в ходе вечера в своей канцелярии, посвященном предстоящему Рош ха-Шана. Он, среди всего прочего, заявил, что компромисс по судебной реформе и достижение мира с Саудовской Аравией возможны.

Также "Курсор" сообщал, что у Смотрича поставили ультиматум Нетаниягу.