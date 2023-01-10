Глава МИД провел серию телефонных переговоров с европейскими коллегами: о чем договорились

Эли Коэн обсудил с партнерами региональные проблемы и планы по улучшению двусторонних отношений.

Министр иностранных дел Эли Коэн провел серию телефонных разговоров со своими коллегами в Европе, обсудив региональные проблемы и планы по улучшению отношений.

Об этом говорится в сообщении МИД во вторник.

Отмечается, что за последние два дня Коэн общался с министрами иностранных дел Великобритании, Германии, Австрии, Нидерландов и Эстонии.

В частности, во время разговора с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли Коэн поблагодарил Королевство за противодействие резолюции, предложенной палестинцами в Генеральной Ассамблее ООН. Как известно, в ней содержится просьба к Международному суду оценить израильско-палестинский конфликт и сохраняющийся контроль Израиля над Иудеей и Самарией.

Клеверли также принял приглашение посетить Израиль и может приехать уже в следующем месяце. Стороны также обсудили укрепление «отличных отношений» между странами.

Ранее во вторник Коэн пообщался со своим австрийским коллегой Александром Шалленбергом. Министры обсудили «общее желание расширить Соглашения Авраама и «возможности, заложенные в этом процессе».

В разговоре с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра Коэн говорил об улучшении отношений в сферах торговли, культуры, инноваций и науки.

А накануне глава МИД беседовал с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок об «особых и необычных отношениях» между государствами, которые «исторически основаны на памяти о Холокосте и бесчисленных областях сотрудничества». Коэн подчеркнул, что Израиль рассматривает Германию как стратегического партнера.

Ранее Коэн провел телефонный разговор с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу и напомнил, что в прошлом году две страны отметили 30-летие установления между ними дипломатических отношений.

Как сообщал Курсор, 3 января министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел телефонный разговор с главой российского мид сергеем лавровым. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений.

В частности, по информации российских СМИ, министры «обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, а также темы регионального характера».

Ранее в своей вступительной речи перед сотрудниками министерства иностранных дел глава МИД Эли Коэн сказал относительно Украины, что новое правительство будет меньше говорить о стране публично, но продолжит гуманитарную помощь.

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