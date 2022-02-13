Глава минтуризма обвинил Бен-Гвира в том, что туристы перестали посещать Израиль

Министр туризма обвинил лидера праворадикальной партии Итамара Бен-Гвира в том, что из-за его деятельности многие туристы перестают посещать Израиль.

Министр Туризма крайне недоволен деятельностью депутата и лидера крайне правой партии Бен-Гвира за то, что он «нагнетает напряженность в Иерусалиме и ставит под угрозу стабильность Ближнего Востока».

Об этом сообщает телеграм-канал «ГОЛОС ИЗРАИЛЯ», который привел цитату минтуризма.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что араб напал на израильтянина возле офиса депутата Бен-Гвира.

Депутат Кнессета Итамар Бен Гвир прибыл в район Шимон а-Цадик и открыл там свой офис в знак солидарности с израильтянами, однако мероприятие не обошлось без драки.

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