Глава МВД: Правительство примет решение о создании 12 новых общин в Негеве

Министр внутренних дел Айелет Шакед приняла участие во встрече глав и депутатов местных органов власти и объявила, что в конце этого месяца правительство примет решение о создании от семи до двенадцати новых общин в районе Негева.

Министр внутренних дел Айелет Шакед приняла участие во встрече глав и депутатов местных органов власти в четверг и объявила, что в конце этого месяца правительство примет решение о создании от семи до двенадцати новых общин в районе Негева.

«Мне пришлось бороться с большим количеством чиновников, выступавших против этого плана, — рассказывает Шакед. «Но я считаю его жизненно важным для укрепления нашей власти над Негевом. У нас уже есть нехватка жилья в стране, а что будет, когда приедут новые иммигранты из России и Украины? Мы уже пытались здесь строить как можно быстрее, а теперь нам нужно строить еще быстрее и агрессивнее, а также расширять наши существующие сообщества, конечно «.

Шакед также призвала глав местных органов власти подготовиться к приему новых иммигрантов. «Мы ожидаем прибытия десятков, если не сотен тысяч человек из России, Украины и других стран этого региона. Вы можете помочь с этим», — сказала она аудитории.

Говоря о сельскохозяйственных реформах, которые планирует правительство, Шакед отметила: «Теперь мы видим, насколько важно обеспечить продовольственную безопасность. Мировой порядок может измениться за считанные дни, и Израиль должен быть независимым и в этой области».

Шай Хаджиджи, глава регионального совета Мерхавим, поблагодарила Шакед и попросила ее использовать свое влияние, чтобы гарантировать, что израильским фермерам будет разрешено выращивать достаточное количество продукции для удовлетворения внутреннего рынка. «Буквально сегодня утром мы читаем о повышении на 37 процентов цен на яйца, импортируемые из Европы из-за войны на Украине. Израиль должен быть в состоянии самостоятельно производить необходимые нам продукты питания».

«Курсор» писал, что одобрен законопроект об увеличении налоговых льгот для новых репатриантов.

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