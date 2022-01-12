В ходе столкновений в Негеве арестованы 11 человек

Одиннадцать человек были арестованы в среду утром в результате столкновений с полицией, когда на юге страны возобновилась спорная программа посадки деревьев, что привело к обострению напряженности и ввергло коалицию в кризис.

Об этом пишет Times of Israel.

Десятки протестующих вступили в столкновения с полицией во время второго дня демонстраций против посадки деревьев, проводимой Керен Кайемет Л’Йисраэль — Еврейским национальным фондом (KKL-JNF).

Посадки возобновились под усиленной охраной полиции через день после того, как 18 человек были арестованы по подозрению в нарушении общественного порядка во время демонстраций и беспорядков бедуинов, которые считают эти работы посягательством на их земли.

В то время как делегация партии «Ликуд» сажала деревья во вторник, ультраправый депутат от партии «Религиозный сионизм» Итамар Бен Гвир присутствовал на посадке в среду.

Бен Гвир сообщил в твиттере, что он получил специальное разрешение раввина на посадку деревьев, несмотря на то, что это был год шемиты, седьмой год библейского сельскохозяйственного цикла, когда Тора предписывает оставлять израильские сельскохозяйственные угодья под паром.

Курсор ранее писал, что в Негеве арабы бедуины напали на полицейских и забросали их камнями. Стало известно, что сегодня, 12 января, в пустыне Негев арабы бедуины напали на представителей власти и начали забрасывать их камнями.

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