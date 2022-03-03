Одобрен законопроект об увеличении налоговых льгот для новых репатриантов

Названы главные положения законопроекта, который был одобрен сегодня ночью. По словам одного из депутатов, который предложил этот законопроект, налоговые льготы для новых репатриантов сейчас как нельзя кстати.

Третьего февраля ночью был одобрен проект закона, который предполагается увеличение налоговых льгот для новых репатриантов. Он был предложен депутатами Алексом Кушниром и Владимиром Белиаком.

Среди положений этого законопроекта:

Первые 12 месяцев после алии новый репатриант будет иметь одну годовую льготную налоговую единицу.

В последующие 18 месяцев – три льготных годовых единицы.

В последующие 12 месяцев (с двух с половиной до трёх с половиной лет в стране) – две льготные годовые единицы.

В последующие 12 месяцев (с трёх с половиной до четырёх с половиной лет в стране) – одну льготную годовую единицу.

Сообщается, что каждая льготная единица равна на данный момент 2676 шекелей ежегодно.

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