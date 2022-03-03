Одобрен законопроект об увеличении налоговых льгот для новых репатриантов

Третьего февраля ночью был одобрен проект закона, который предполагается увеличение налоговых льгот для новых репатриантов. Он был предложен депутатами Алексом Кушниром и Владимиром Белиаком.
Среди положений этого законопроекта:
- Первые 12 месяцев после алии новый репатриант будет иметь одну годовую льготную налоговую единицу.
- В последующие 18 месяцев – три льготных годовых единицы.
- В последующие 12 месяцев (с двух с половиной до трёх с половиной лет в стране) – две льготные годовые единицы.
- В последующие 12 месяцев (с трёх с половиной до четырёх с половиной лет в стране) – одну льготную годовую единицу.
Сообщается, что каждая льготная единица равна на данный момент 2676 шекелей ежегодно.
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