Глава партии Ноам сделал громкое заявление касаемо службы женщин в армии

Ави Маоз, глава ультраправой партии «Ноам», которая собирается присоединиться к предполагаемой коалиции Биньямина Нетаниягу, заявил в субботу вечером, что он будет работать над закрытием армейского подразделения, отвечающего за обеспечение равных возможностей для женщин в армии.

Выступая в программе «Встреча с прессой» на 12 канале, ультраправый депутат, чья партия баллотировалась в составе альянса «Религиозный сионизм», заявил, что роль советника по гендерным вопросам начальника штаба АОИ должна быть «немедленно» упразднена.

Маоз, известный своими возражениями против службы женщин в Армии обороны Израиля, утверждал, что это подразделение, которое в настоящее время возглавляет бригадный генерал Элла Шадо-Шехтман, «внедряет ценности, чуждые Армии обороны Израиля».

Он сказал, что потребует, чтобы «государственные системы в Израиле управлялись в соответствии с политикой правительства, а не в соответствии с программами, чуждыми еврейскому государству».

«Когда мы создадим правительство… мы будем продвигать еврейскую идентичность страны, — сказал он. — Я хочу создать орган, который сосредоточится на продвижении еврейских особенностей государства и блокирует доступ радикальных прогрессивных групп в армию, министерство образования и израильскую полицию».

Отвечая на его замечания, партия премьер-министра Яира Лапида «Еш Атид» заявила, что будет бороться с такими попытками ограничить женскую службу.

Ранее Курсор писал, что когда Ликуд планирует подписать соглашение с ШАС.