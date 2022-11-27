Когда Ликуд планирует подписать соглашение с ШАС

Арье Дери может получить должности исполняющего обязанности премьер-министра, министра внутренних дел и министра здравоохранения.

После достижения соглашения с «Оцма Йегудит» Ликуд спешит подписать контракт с ШАС, возглавляемой Арье Дери.

Уже сегодня, в воскресенье, партии планируют полностью решить вопрос с коалиционным соглашением.

Ликуд спешит, поскольку после подписания договора с Бен-Гвиром Ликуд опасается, что Арье Дери и Смотрич ужесточат свои требования.

СМИ сообщали что Дери, вероятно, будет назначен на должности исполняющего обязанности премьер-министра, министра внутренних дел и министра здравоохранения. Депутат Кнессета Михаэль Малкиали будет назначен министром по делам религий, член Кнессета Йоав Бен-Цур — министром диаспоры, а Яаков Марги — министром социального обеспечения. Кроме того, Моше Арбель станет заместителем министра внутренних дел, а Винон Азулай — председателем комитета.

Оптимизм вокруг подписания с ШАС возникает после того, как был достигнут прорыв в переговорах, когда «Отца Иегудит» приняла предложение назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его однопартийца Левина, который вел переговоры от имени Ликуда, о разделении министерства периферии.

Согласно достигнутой договоренности, министерство, которое достанется «Оцма Иегудит», получит название «министерство развития и национальной устойчивости Негева и Галилеи» и самое главное – бюджет в два миллиарда шекелей в год.

Ранее Курсор писал, что стало известно, какой портфель выберет Арье Дери.

Также мы информировали, что соглашение достигнуто: о чем договорились Ликуд и «Оцма Иегудит».