Глава РААМ Мансур Аббас демонстративно восхваляет лидеров ХАМАСа

Арабские депутаты получают деньги от правительства, но продолжают политику «уничтожения Израиля», начатую ХАМАСом, только ведут ее внутри государства.

Член правительственной коалиции и глава партии РААМ Мансур Аббас, который пришел к власти в Израиле благодаря Беннету, Лапиду, Ганцу и Либерману и получает от правительства десятки миллиардов шекелей израильских налогоплательщиков, восхваляет лидеров террористов Ясира Арафата и Ахмеда Ясина (духовный лидер ХАМАС).

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Мансур Аббас призвал объединить усилия против «общего сионистского врага». И это речь члена власти Лапида-Ганца-Либермана.

Сторонники нынешней власти привели к власти в Израиле последователей Арафата и Ясина, которые убили и ранили тысячи израильтян во время интифады с помощью террористов-смертников и других.

Сейчас они придерживаются их же политики «уничтожения Израиля», но уже изнутри и за счет израильтян прямо из Кнессета.

«Курсор» писал, что Орбах прокомментировал заявление Каханы о встрече с Аббасом. «Потеря идеологии», — так назвал депутат Орбах высказывание Каханы о диалоге с Махмудом Аббасом. По его словам недопустимо встречаться с тем, кто отрицает Холокост.

Мы сообщали, что женщина пострадала от нападения на ее машину на севере Самарии. На севере Израиля палестинские арабы напали на 72-летнюю женщину и забросали камнями, когда она ехала в машине. Женщина была госпитализирована.