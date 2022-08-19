Камни в голову: женщина пострадала от нападения на ее машину на севере Самарии

На севере Израиля палестинские арабы напали на 72-летнюю женщину и забросали камнями, когда она ехала в машине. Женщина была госпитализирована.

72-летняя женщина 18 августа подверглась жестокому нападению арабских террористов в северной Самарии.

Об этом сообщил Телеграм-канал Медиа Архив — Израильские новости.

Женщина находится в больнице и рассказывает о жутком происшествии и нападении с камнями на нее.

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