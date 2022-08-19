Орбах прокомментировал заявление Каханы о встрече с Аббасом

«Потеря идеологии», — так назвал депутат Орбах высказывание Каханы о диалоге с Махмудом Аббасом. По его словам недопустимо встречаться с тем, кто отрицает Холокост.

Депутат Нир Орбах выступил против Матана Каханы, который не исключает встречи с Аббасом.

Ранее Матан Кахана заявил, что если потребуется, то нужно встретиться с президентом Палестинской автономии.

Депутат Орбах резко прокомментировал согласие высказывание Матана Каханы как абсолютно недопустимое: «Он отрицает Холокост, каждая встреча с ним ведет к очередной потере управления и укреплению несостоявшегося палестинского руководства».

Ранее «Курсор» писал о скандале вокруг заявления Аббаса: Либерман выступил с резким призывом.

Ранее мы писали, что Лапид раскритиковал лидера ПА за «моральный позор» в Берлине. Глава немецкой оппозиции сказал, что канцлер должен был выгнать Аббаса.

Наш сайт писал, что Аббас объяснил скандальное заявление про «50 холокостов».

Также мы информировали, что полиция Германии: ведется уголовное дело о разжигании ненависти Аббасом. После высказывания Аббаса о «50 холокостах» полиция Берлина получила официальное заявление и теперь ведет расследование о разжигании ненависти и преуменьшении роли Холокоста.

Напомним, слова Каханы о Нетаниягу: Он не должен руководить страной. Матан Кахана, который курировал мероприятие на горе Мерон, заявил, что Биньямин Нетаниягу не имеет права руководить Израилем, если он не может взять на себя ответственность за трагедию на горе.