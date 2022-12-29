Глава РААМ раскритиковал другие арабские партии: в чем причина

Аббас сказал, что новое правительство, в которое входят три ультраправые религиозные партии, вызывает обеспокоенность в арабском сообществе.

Глава партии «РААМ» Мансур Аббас раскритиковал другие арабские партии в Кнессете, заявив в четверг, что, объединившись для свержения правительства Лапида, они упустили «историческую возможность».

«Я не понимаю, какова их цель в Кнессете», — сказал Аббас СМИ за несколько часов до того, как новый премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен был утвердить свою ультраправую религиозную коалицию в Кнессете.

«Из-за Тиби и Оде мы упустили историческую возможность», — сказал Аббас, имея в виду лидера «Таал» Ахмада Тиби и лидера «Хадаш» Аймана Удеха.

«Вся акция, которую они устроили в Кнессете», не служит арабскому населению, добавил он.

«В течение года Одех и Тиби сотрудничали с «Ликудом» и «Религиозным сионизмом», чтобы свергнуть предыдущее правительство, и что они выиграли?» — сказал он.

Аббас сказал, что новое правительство, в которое входят три ультраправые религиозные партии, вызывает обеспокоенность в арабском сообществе.

«В арабском обществе существуют страх, разочарование и недоверие к правительству и его политике, — сказал он. — В правительстве нет представителей арабов или друзов, которые бы отражали положение этого общества. Правительство не может игнорировать его [арабское сообщество]».

По его словам, назначение депутата Кнессета Итамара Бен-Гивра, лидера ультраправой партии «Отцма Иегудит», министром национальной безопасности наряду с предоставлением ему более широких полномочий в отношении полиции и, в частности, прямого контроля над военизированной пограничной полицией, вызывает беспокойство у общественности.

Известно, что «РААМ» присоединится к оппозиции.

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