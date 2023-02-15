Нетаниягу и Бен-Гвир прокомментировали одобрение закона о лишении гражданства и депортации террористов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр национальной безопасности Бен-Гвир высказались о том, что Кнессет одобрил закон о лишении гражданства и депортации террористов.

«Сейчас в Кнессете мы утвердили законопроект председателя коалиции Офира Каца о лишении гражданства и депортации террористов. Наш ответ террору – это мощный удар по нему», – записал Нетаниягу в Twitter.

Бен-Гвир поздравил общественность с принятием этого закона.

«Наши враги не заслуживают нашего гражданства, а те, кто пришел навредить Государству Израиль, не заслуживают жить здесь. Важный шаг в борьбе с терроризмом из списка важных шагов, которые я требую, прежде всего закон о смертной казни для террористов!», – заявил он.

Отметим, что сегодня, 15 февраля, депутаты Кнессета проголосовали за законопроект, который предусматривает лишение террористов гражданства Израиля и их депортацию из страны. Данный документ поддержало подавляющее количество голосов депутатов Кнессета. Так, среди 120 депутатов целых 94 проголосовали «За».

В принятом законе сказано, что у министра внутренних дел будут широкие полномочия по аннулированию статуса гражданства или вида на жительство осужденных террористов. Так, любого террориста, осужденного и заключенного в тюрьму, могут лишить израильского гражданства или вида на жительство и депортировать в Палестинскую администрацию, если террорист получил какие-либо средства от ПА. В настоящее время ПА предлагает стипендии заключенным в тюрьму террористам и семьям убитых террористов.

Также «Курсор» сообщал, что коалиция отменила голосование по ключевому законопроекту в пакете судебной реформы.

Помимо этого партия «Религиозный сионизм» созывает экстренное собрание после сноса оливковой рощи.