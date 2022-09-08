Глава ШАБАКа рассказал, как выборы в Израиле могут помешать укреплению Палестинской автономии

Глава ШАБАКа Ронен Бар встретился с помощником Государственного секретаря США по ближневосточным делам Барбарой Лиф и обсудил данный вопрос.

Глава ШАБАКа Ронен Бар заявил, что он всемерно поддерживает идею укреплять Палестинскую автономию экономически и политически. Однако в предвыборный период в Израиле для политиков этот вопрос становится особенно деликатным.

Об этом сообщают «Детали».

Стоит отметить, что встреча чиновников состоялась еще на прошлой недели, но подробности их беседы стали известны только сейчас. Барабара Лиф прибыла в Израиль в связи с обеспокоенностью американской администрации резким обострением ситуации в Палестинской автономии, где в разы участились случаи нападения палестинцев на солдат и на мирных израильских граждан. В Госдепартаменте опасаются серьезного кризиса из-за всего происходящего.

Ронен Бар отметил, что Израиль не хочет входить в палестинские города, но террор не оставляет выбора.

«Ситуация на местах даже хуже, чем кажется, — заявил глава ШАБАКа.

По его мнению, с этим вопросом надо обращаться не в силовые структуры, а к политическому эшелону. Однако политики испытывают перед выборами проблему с принятием таких решений, которые пойдут на пользу палестинцам.

Со своей стороны, Барбара Лиф продолжила настаивать на том, что нужно срочно принимать меры, поскольку власти Палестинской автономии все больше теряют контроль над своим населением, согласно американским данным. Ожидается, что в ближайшее время премьер-министр Яир Лапид посвятит этому вопросу одно из заседаний правительства.

Ранее «Курсор» сообщал о том, что в палестинских учебниках «узаконили» резню в Мюнхене.