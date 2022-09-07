В палестинских учебниках «узаконили» резню в Мюнхене

В учебниках для одиннадцатиклассников теракт в Мюнхене описывается как «противодействие сионизму».

Школьные учебники Палестинской автономии (ПА) по-прежнему включают подстрекательство против Израиля и евреев, несмотря на обещания реформ, сообщает Исраэль Хайом.

IMPACT-se и Исраэль Хайом изучили этот вопрос и пришли к выводу, что убийство 11 израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене пятьдесят лет назад представлено для палестинских школьников в положительном и законном свете.

В учебниках истории для одиннадцатых классов, используемых в школах Палестинской автономии и БАПОР, в главе, посвященной мюнхенской резне, теракты, совершенные ФАТХом в 1970-х годах, называются «оппозицией сионистским интересам за границей».

Напомним, что ФАТХ — партия председателя ПА Махмуда Аббаса. Он официально осудил терроризм, но по-прежнему выплачивает зарплату террористам.

Ранее Курсор писал, что во вторник президент Герцог выступил в Федеральной палате представителей Германии по случаю 50-й годовщины теракта, повлекшего гибель израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене.

Курсор сообщал, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принес извинения президенту Израиля Ицхаку Герцогу в связи с трагедией на Олимпиаде в Мюнхене.

Напомним также, что журнал Университета Аделаиды (Австралия) выпустил статью, вызвавшую конфликт, поскольку автор Хабиба Джагури призвала в ней к «смерти Израилю».