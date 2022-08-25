Глава Сохнута: Российские евреи в бедственном положении

В первом интервью после вступления в должность председателя Сохнута Дорон Альмог сказал радио Kan, что надеется, что судебная тяжба москвы против организации скоро разрешится.

Недавно назначенный председатель Еврейского агентства Дорон Альмог сказал, что российские евреи находятся в «бедственном положении», опасаясь возвращения политики советских времен, запрещающей репатриацию в Израиль. Заявление Альмога прозвучало в свете усилий российского правительства по закрытию Сохнута в стране.

Альмог в своем первом интервью с тех пор, как на этой неделе стал главой Еврейского агентства, сказал общественной телекомпании «Кан», что его организация работает над тем, чтобы помочь сотням тысяч людей еврейского происхождения, которые имеют право на получение израильского гражданства.

В прошлом месяце министерство юстиции россии* начало процедуру прекращения деятельности Еврейского агентства, которое поощряет и облегчает репатриацию в Израиль и проводит образовательные программы для российских евреев. На прошлой неделе было проведено безрезультатное слушание, еще одно назначено на следующий месяц.

До тех пор адвокаты Еврейского агентства и представители израильского правительства работают с российскими официальными лицами, чтобы достичь компромисса, который позволил бы организации продолжить работу в россии.

«Мы разговариваем с ними на профессиональном уровне — от адвоката к адвокату — чтобы удовлетворить их требования», — сказал Альмог.

Альмог добавил, что его организация продолжает свою деятельность в россии в обычном режиме и поддерживает постоянный контакт с людьми на местах.

«Наша образовательная деятельность очень и очень важна. Помните, что в россии 600 000 евреев», — сказал он.

Times Of Israel отмечают, что хотя, по оценкам, примерно 600 000 россиян имеют право на получение израильского гражданства, для чего требуется хотя бы один дедушка-еврей или бабушка-еврейка, число жителей россии, которых можно было бы считать евреями по ортодоксальным еврейским законам, намного ниже, где-то между 150 000 и 200 000.

Jewish Agency chief: Russian Jews in ‘distress,’ no slowdown in immigration efforts https://t.co/uUjarijAqE — The Times of Israel (@TimesofIsrael) August 25, 2022

«У нас есть большой колл-центр в Иерусалиме. Они получают тонну звонков. [Российских евреев] беспокоит все, что происходит с начала войны в Украине. Мы пытаемся оказать какую-то помощь», — сказал Альмог.

На вопрос, повлияли ли действия российского правительства против организации на ее способность помогать россиянам переезжать в Израиль, Альмог сказал: «Мы не чувствуем, что репатриация замедляется. Мы чувствуем бедствие евреев, которые связываются с нами. Они очень обеспокоены возвращением времен железного занавеса. Но наши операции продолжаются».

Ранее мы писали, что дальнейшее слушание дела о закрытии деятельности Еврейского агентства в россии отложено на месяц по просьбе адвокатов израильской стороны.

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