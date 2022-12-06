Глава Совета Самарии требует объявить постпреда ООН, поддерживавшего террористов, персоной нон грата

Председатель регионального совета Самарии Йосси Даган потребовал, чтобы спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд объявлен персоной нон грата.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Это связано с тем, что постпред ООН осудил убийство террориста, который был застрелен офицером пограничной полиции во время нападения на израильтян на прошлой неделе. Глава Совета Самарии требует привлечь Веннесланда к ответственности.

«Яир Лапид не имеет ни малейшего национального уважения. Я требую, чтобы этого лжеца вышвырнули вон. Немыслимо, чтобы посланник ООН лгал и клеветал на имя Государства Израиль и не извинялся за свои слова. Это серьезное обвинение жертвы, когда жертва, защищавшая свою жизнь и жизнь других граждан от правонарушителя, становится виновной в убийстве террориста, мы не можем промолчать. Эта серьезная клевета на Государство Израиль и солдат Армии обороны Израиля и силовиков должны быть остановлены и раздавлены тяжелой рукой, это антисемитизм высшей степени. Поэтому в свете серьезности дела и того факта, что ООН и всему миру необходимо донести решительное послание, я требую, чтобы посланник Веннесланд был объявлен «персоной нон грата». В нашей стране нет места людям, которые пользуются своим положением, чтобы опорочить его и нанести ущерб его сотрудникам службы безопасности. Любой, кто хочет подстрекать и лгать против Государства Израиль, является наглым и не приветствуется здесь, особенно если он не готов извиниться за свои слова, даже после того, как они оказались полной ложью. Государство Израиль должно проявлять минимум уважения», ‒ сказал Даган.

«Курсор» сообщал, что Израиль может ввести санкции против двух высокопоставленных посланников ООН.