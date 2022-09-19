Глава ЦАХАЛа жестко ответил на заявление президента Ирана о Холокосте

Слова президента Ирана Раиси, который ставит под сомнение Холокост и называет Израиль «ложным режимом», были с негодованием восприняты мировой общественностью.

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави в понедельник жестко осудил высказывания президента Ирана Ибрагима Раиси, что необходимы «дополнительные исследования», чтобы доказать, что Холокост вообще имел место.

Кохави заявил: «Таким людям нельзя позволять иметь какое-либо оружие массового уничтожения».

Ранее скандальные выступления Раиси уже осудили мировые лидеры, в том числе президент Израиля Ицхак Герцог. В США назвали такие слова президента Ирана «смехотворными».

Глава Генштаба ЦАХАЛа сказал о Раиси: «Не нужно быть историком или исследователем, чтобы понять ужасы Холокоста — нужно быть человеком».

В это время Авив Кохави выступал в бывшем нацистском концентрационном лагере Освенцим в Польше, поэтому его слова оказались особенно к месту.

Ранее Курсор писал, что президент Ирана сомневается, что Холокост был. Президент Ирана Ибрагим Раиси усомнился в том, что Холокост имел место, и назвал Израиль «ложным режимом» в своем первом интервью западным СМИ, которое вышло в эфир поздно вечером в воскресенье.

Мы также сообщали, что президент Герцог отреагировал на слова Раиси о Холокосте. Президент Ицхак Герцог сегодня ответил президенту Ирана Ибрагиму Раиси, который выразил сомнения в том, что Холокост имел место.