Президент Герцог отреагировал на слова Раиси о Холокосте

«Господин Раиси, у меня на столе в Иерусалиме есть одна фотография. Цифры говорят сами за себя», — написал Герцог в Твиттере.

В своем ответе президент упомянул фотографию, которую он показал во время своего выступления в День Холокоста в Яд Вашем, сказав: «На моем столе стоит фотография, которая потрясает любого, кто ее увидит. На фотографии покойная Дора Драйблатт-Изенберг, родившаяся в Лодзь, узник № 55374 из Освенцима-Биркенау. А с ней ее маленькая внучка Даниэла Хар Цви. Внучка держит бабушку за руку, их руки покоятся на израильском флаге».

Mr. Raisi, on my desk in Jerusalem there is one photograph. The numbers speak for themselves. https://t.co/UT663IFQSo pic.twitter.com/RfPqm2fFAw

