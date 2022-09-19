Президент Герцог отреагировал на слова Раиси о Холокосте

Президент Ицхак Герцог сегодня ответил президенту Ирана Ибрагиму Раиси, который выразил сомнения в том, что Холокост имел место.

«Господин Раиси, у меня на столе в Иерусалиме есть одна фотография. Цифры говорят сами за себя», — написал Герцог в Твиттере.

В своем ответе президент упомянул фотографию, которую он показал во время своего выступления в День Холокоста в Яд Вашем, сказав: «На моем столе стоит фотография, которая потрясает любого, кто ее увидит. На фотографии покойная Дора Драйблатт-Изенберг, родившаяся в Лодзь, узник № 55374 из Освенцима-Биркенау. А с ней ее маленькая внучка Даниэла Хар Цви. Внучка держит бабушку за руку, их руки покоятся на израильском флаге».

Mr. Raisi, on my desk in Jerusalem there is one photograph. The numbers speak for themselves. https://t.co/UT663IFQSo pic.twitter.com/RfPqm2fFAw — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) September 19, 2022

Ранее Курсор писал, что президент Ирана Ибрагим Раиси сомневается, что Холокост был. Президент Ирана Ибрагим Раиси ставит под сомнение Холокост и называет Израиль «ложным режимом».

Германия объявила о дополнительных выплатах жертвам Холокоста. В ходе ежегодных переговоров между правительством Германии и базирующейся в Нью-Йорке Конференцией по материальным претензиям евреев к Германии было принято решение об увеличении финансирования жертв Холокоста.

Кроме этого, президент Аргентины попал под огонь критики за сравнение смертей от COVID с Холокостом. Еврейские группы раскритиковали президента Аргентины Альберто Фернандеса за сравнение количества смертей от пандемии COVID-19 с Холокостом во второй раз за три месяца.

Итальянский политик отстранен от должности за шутку о Холокосте. Политик из партии «Братья Италии» оскорбительно пошутил о том, что оппозиционная партия использует фильмы о Холокосте для победы на предстоящих выборах.

Курсор сообщал, что полиция Германии: ведется уголовное дело о разжигании ненависти Аббасом. После высказывания Аббаса о «50 холокостах» полиция Берлина получила официальное заявление и теперь ведет расследование о разжигании ненависти и преуменьшении роли Холокоста.

Напомним, что Иран прокомментировал заявление Аббаса о «50 холокостах».