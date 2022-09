Президент Ирана сомневается, что Холокост был

Президент Ирана Ибрагим Раиси усомнился в том, что Холокост имел место, и назвал Израиль «ложным режимом» в своем первом интервью западным СМИ, которое вышло в эфир поздно вечером в воскресенье.

В беседе с американским репортером-ветераном Лесли Шталь в программе CBS «60 минут» Раиси также сказал, что не может доверять Соединенным Штатам в затянувшихся ядерных переговорах, и назвал санкции Вашингтона «тираническими». Генеральная Ассамблея ООН.

Интервью с Раиси, пришедшим к власти в 2021 году, было проведено в прошлый вторник в резиденции президента в Тегеране, по словам интервьюера Шталь, на голове которой был платок.

«Мне сказали, как одеваться, не садиться раньше него и не перебивать его», — сказала она.

CBS сообщила, что в конце часового интервью команда американской сети была удивлена, когда «сотрудник Раиси протянул руку и помешал одному из наших операторов снимать наши прощания». CBS добавила, что «телефон еще одного нашего оператора был конфискован и удерживался командой безопасности президента Раиси в течение двух с половиной часов».

Во время интервью Шталь спросила Раиси: «Вы верите, что Холокост был? Что 6 миллионов евреев были убиты?»

Раиси ответил, что «исторические события должны исследовать исследователи и историки. Есть некоторые признаки того, что это произошло. Если это так, они должны позволить его исследовать и исследовать».

Иранские лидеры имеют долгую историю отрицания Холокоста и ревизионизма Холокоста.

When asked if he believed the Holocaust happened, Iranian President Raisi told Lesley Stahl, “There are some signs that it happened. If so, they should allow it to be investigated and researched.” https://t.co/CChTRxBFcr pic.twitter.com/7ZSBEknrh1

— 60 Minutes (@60Minutes) September 19, 2022