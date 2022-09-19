Президент Ирана сомневается, что Холокост был

Президент Ирана Ибрагим Раиси усомнился в том, что Холокост имел место, и назвал Израиль «ложным режимом» в своем первом интервью западным СМИ, которое вышло в эфир поздно вечером в воскресенье.

В беседе с американским репортером-ветераном Лесли Шталь в программе CBS «60 минут» Раиси также сказал, что не может доверять Соединенным Штатам в затянувшихся ядерных переговорах, и назвал санкции Вашингтона «тираническими». Генеральная Ассамблея ООН.

Интервью с Раиси, пришедшим к власти в 2021 году, было проведено в прошлый вторник в резиденции президента в Тегеране, по словам интервьюера Шталь, на голове которой был платок.

«Мне сказали, как одеваться, не садиться раньше него и не перебивать его», — сказала она.

CBS сообщила, что в конце часового интервью команда американской сети была удивлена, когда «сотрудник Раиси протянул руку и помешал одному из наших операторов снимать наши прощания». CBS добавила, что «телефон еще одного нашего оператора был конфискован и удерживался командой безопасности президента Раиси в течение двух с половиной часов».

Во время интервью Шталь спросила Раиси: «Вы верите, что Холокост был? Что 6 миллионов евреев были убиты?»

Раиси ответил, что «исторические события должны исследовать исследователи и историки. Есть некоторые признаки того, что это произошло. Если это так, они должны позволить его исследовать и исследовать».

Иранские лидеры имеют долгую историю отрицания Холокоста и ревизионизма Холокоста.

When asked if he believed the Holocaust happened, Iranian President Raisi told Lesley Stahl, “There are some signs that it happened. If so, they should allow it to be investigated and researched.” https://t.co/CChTRxBFcr pic.twitter.com/7ZSBEknrh1 — 60 Minutes (@60Minutes) September 19, 2022

На вопрос, поддерживает ли он право Израиля на существование, Раиси ответил: «Видите ли, народ Палестины — это реальность. Это право народа Палестины, который был вынужден покинуть свои дома и родину. Американцы поддерживают там этот фальшивый режим, чтобы он там укоренился и утвердился».

На вопрос об Авраамовых соглашениях, благодаря которым несколько арабских стран нормализовали свои отношения с Иерусалимом, иранский президент ответил: «Если государство пожимает руку сионистскому режиму, то оно также является соучастником его преступлений. И они наносят удар в спину самой идее Палестины».

Раиси отверг идею потенциальной личной встречи с президентом США Джо Байденом во время Генеральной Ассамблеи ООН, на которой они оба будут присутствовать, заявив, что это не будет «выгодно».

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан написал в Твиттере, что высказывания Раиси о Холокосте были «шокирующими», призвав генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша «лишить этого отрицателя Холокоста мировой сцены для распространения антисемитизма и ненависти.

Ранее Курсор писал, что Германия объявила о дополнительных выплатах жертвам Холокоста. В ходе ежегодных переговоров между правительством Германии и базирующейся в Нью-Йорке Конференцией по материальным претензиям евреев к Германии было принято решение об увеличении финансирования жертв Холокоста.

Кроме этого, президент Аргентины попал под огонь критики за сравнение смертей от COVID с Холокостом. Еврейские группы раскритиковали президента Аргентины Альберто Фернандеса за сравнение количества смертей от пандемии COVID-19 с Холокостом во второй раз за три месяца.

Итальянский политик отстранен от должности за шутку о Холокосте. Политик из партии «Братья Италии» оскорбительно пошутил о том, что оппозиционная партия использует фильмы о Холокосте для победы на предстоящих выборах.

Курсор сообщал, что полиция Германии: ведется уголовное дело о разжигании ненависти Аббасом. После высказывания Аббаса о «50 холокостах» полиция Берлина получила официальное заявление и теперь ведет расследование о разжигании ненависти и преуменьшении роли Холокоста.

Напомним, что Иран прокомментировал заявление Аббаса о «50 холокостах».