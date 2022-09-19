Президент Ирана сомневается, что Холокост был

09:49, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Президент Ирана Ибрагим Раиси ставит под сомнение Холокост и называет Израиль «ложным режимом».

Президент Ирана Ибрагим Раиси усомнился в том, что Холокост имел место, и назвал Израиль «ложным режимом» в своем первом интервью западным СМИ, которое вышло в эфир поздно вечером в воскресенье.

В беседе с американским репортером-ветераном Лесли Шталь в программе CBS «60 минут» Раиси также сказал, что не может доверять Соединенным Штатам в затянувшихся ядерных переговорах, и назвал санкции Вашингтона «тираническими». Генеральная Ассамблея ООН.

Интервью с Раиси, пришедшим к власти в 2021 году, было проведено в прошлый вторник в резиденции президента в Тегеране, по словам интервьюера Шталь, на голове которой был платок.

«Мне сказали, как одеваться, не садиться раньше него и не перебивать его», — сказала она.

CBS сообщила, что в конце часового интервью команда американской сети была удивлена, когда «сотрудник Раиси протянул руку и помешал одному из наших операторов снимать наши прощания». CBS добавила, что «телефон еще одного нашего оператора был конфискован и удерживался командой безопасности президента Раиси в течение двух с половиной часов».

Во время интервью Шталь спросила Раиси: «Вы верите, что Холокост был? Что 6 миллионов евреев были убиты?»

Раиси ответил, что «исторические события должны исследовать исследователи и историки. Есть некоторые признаки того, что это произошло. Если это так, они должны позволить его исследовать и исследовать».

Иранские лидеры имеют долгую историю отрицания Холокоста и ревизионизма Холокоста.

На вопрос, поддерживает ли он право Израиля на существование, Раиси ответил: «Видите ли, народ Палестины — это реальность. Это право народа Палестины, который был вынужден покинуть свои дома и родину. Американцы поддерживают там этот фальшивый режим, чтобы он там укоренился и утвердился».

На вопрос об Авраамовых соглашениях, благодаря которым несколько арабских стран нормализовали свои отношения с Иерусалимом, иранский президент ответил: «Если государство пожимает руку сионистскому режиму, то оно также является соучастником его преступлений. И они наносят удар в спину самой идее Палестины».

Раиси отверг идею потенциальной личной встречи с президентом США Джо Байденом во время Генеральной Ассамблеи ООН, на которой они оба будут присутствовать, заявив, что это не будет «выгодно».

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан написал в Твиттере, что высказывания Раиси о Холокосте были «шокирующими», призвав генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша «лишить этого отрицателя Холокоста мировой сцены для распространения антисемитизма и ненависти.

Ранее Курсор писал, что Германия объявила о дополнительных выплатах жертвам Холокоста. В ходе ежегодных переговоров между правительством Германии и базирующейся в Нью-Йорке Конференцией по материальным претензиям евреев к Германии было принято решение об увеличении финансирования жертв Холокоста.

Кроме этого, президент Аргентины попал под огонь критики за сравнение смертей от COVID с Холокостом. Еврейские группы раскритиковали президента Аргентины Альберто Фернандеса за сравнение количества смертей от пандемии COVID-19 с Холокостом во второй раз за три месяца.

Итальянский политик отстранен от должности за шутку о Холокосте. Политик из партии «Братья Италии» оскорбительно пошутил о том, что оппозиционная партия использует фильмы о Холокосте для победы на предстоящих выборах.

Курсор сообщал, что полиция Германии: ведется уголовное дело о разжигании ненависти Аббасом. После высказывания Аббаса о «50 холокостах» полиция Берлина получила официальное заявление и теперь ведет расследование о разжигании ненависти и преуменьшении роли Холокоста.

Напомним, что Иран прокомментировал заявление Аббаса о «50 холокостах».

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Автор материала:
Таня Нати
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