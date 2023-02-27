Главный раввин Иерусалима заявил, что недавнее землетрясение было вызвано гей-сообществами

Также он выразил свое несогласие с уравниванием гомосексуальных браков с традиционными браками.

В своем еженедельном уроке бывший главный сефардский раввин Израиля Шломо Амар процитировал Талмуд и пришел к выводу, что недавние землетрясения были вызваны беззаконием человека, в частности гей-сообществом.

Об этом пишет «Детали«.

«Ведь все специалисты говорят что здесь должно быть землетрясение. Бог показал нам, что он делает за несколько секунд, как может мы равнодушными, где ответственность перед народом?», — сказал он.

Он выразил свое несогласие с уравниванием гомосексуальных браков с традиционными браками и призвал правительство и судей не одобрять этого.

Раввин Амар уже ранее выступал против ЛГБТ-сообщества, называя его «мерзкой сектой» и осуждая представителей реформистского течения в иудаизме. Он также поделился в интервью историей о пожилой женщине, выжившей в Холокосте, чей сын якобы стал гомосексуалистом.

Напомним, 22 февраля, в Израиле было зафиксировано новое землетрясение. Подземные точки достигали 4,2 балла и находились в глубинах Средиземного моря у берегов Ливана. В частности, эпицентр был расположен в 70 км к западу от Бейрута. На данный момент нет информации о последствиях землетрясения в Израиле.

До этого сейсмологи предупредили об угрозе мощного землетрясения в Израиле. По данным экспертов, с начала февраля в Израиле уже зафиксировали шесть землетрясений, но к счастью, все они были относительно слабыми. Однако, ученые предупреждают, что такая плотная серия подземных толчков может являться предвестником приближающегося мощного землетрясения, которое может произойти в течение ближайшего года.