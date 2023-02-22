Новое землетрясение в Израиле: что известно

Землетрясение ощущалось сегодня утром по всему Израилю.

Сегодня, 22 февраля, в Израиле было зафиксировано новое землетрясение.

Об этом сообщает Walla.

По сообщениям, подземные точки достигали 4,2 балла и находились в глубинах Средиземного моря у берегов Ливана. В частности, эпицентр был расположен в 70 км к западу от Бейрута.

На данный момент нет информации о последствиях землетрясения в Израиле.

Ранее Курсор писал о землетрясении в центре и на севере Израиля: первые подробности. Утверждается, что на последних этажах высотных зданий всё тряслось.

Курсор также сообщал о последствиях землетрясения в Израиле: в Кирьят-Гате проводят немедленную эвакуацию здания. Есть подозрение на обрушение здания.

Ранее мы рассказывали, что вследствие катастрофических землетрясений в Турции разрушены или серьезно повреждены примерно 118 тысяч зданий. По словам министра по вопросам окружающей среды, урбанизации и климата Мурата Курума, в зоне подземных толчков насчитали 118 тысяч серьезно поврежденных зданий, которые нужно снести или реконструировать.

Помимо этого в социальных сетях появилось видео разлома земной коры в провинции Хатай (Турция). Видеоматериал сделали с помощью дрона, который заснял несколько мест, которые пострадали в ходе ужасных землетрясений.