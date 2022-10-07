Главный раввин Украины записал обращение к российским евреям, попавшим под мобилизацию

По словам Моше Реувена Асмана, Тора запрещает иудеям участвовать в любых преступлениях, в том числе и военных.

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман записал сегодня видеообращение к российским евреям, попавшим под мобилизацию.

В частности, религиозный деятель напомнил, что Тора запрещает иудеям участвовать в любых преступлениях, в том числе и военных. Кроме того, по его словам, писание запрещает убивать и быть убитым самому.

Поэтому раввин предлагает евреям, призванным в ряды российской армии, сдаться. Это можно сделать, связавшись с сотрудниками проекта «Хочу жить» и получив от них инструкции.

Асман также сообщил, что встречался с руководством украинского координационного штаба по военнопленным. Те заверили раввина, что Украина соблюдает все права, которые пленные должны получать согласно международным конвенциям.

Кроме того, штаб пообещал религиозному деятелю, что сдавшиеся евреи получат возможность соблюдать заповеди иудаизма.

Как сообщал Курсор, главный раввин Украины Моше Реувен Асман спел красивую патриотическую песню ко Дню Независимости украинского государства.

В видео использованы кадры Марша в поддержку Украины в Тель-Авиве, а также кадры эвакуации в Буче и Ирпене в начале марта 2022 года и кадры других знаковых событий за последние полгода.

«Мой подарок для всех украинцев ко Дню Независимости Украины! Моя Песня — «Украина мы с тобой!» — подписал пост Моше Реувен Асман.

Ранее Курсор информировал о том, что раввин Моше Реувен Асман за время войны помог эвакуировать тысячи украинцев.

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