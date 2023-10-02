По его мнению, у людей, не употребляющих кошерную пищу, "мозг тупеет".

Главный сефардский раввин Ицхак Йосеф во время еженедельной проповеди назвал светских евреев "жалкими" и "глупыми".

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

По его мнению, светские евреи не получают какое-либо удовлетворение в жизни.

"У человека, который ест некошерную пищу, мозг тупеет, он ничего не понимает, не осознает. Как только он начнет соблюдать кашрут, вы сможете начать на него влиять", – сказал он.

Раввин считает, что светские евреи завидуют ультраортодоксам, а сама зависть перерастает в ненависть. Йосеф добавил, что в основном израильские евреи любит иудаизм, а вот участниками протестов против разделенных по полу молитв в Тель-Авиве в Судный день (Йом-Кипур) стало лишь "крошечное меньшинство".

Ранее мы писали о задержании неподалеку от Старого города религиозного активиста, который, согласно версии полиции, хотел с помощью овцы провести протест на Храмовой горе и принести ее в жертву. После задержания активисты заявили, что продолжат бороться за свои религиозные и национальные убеждения, несмотря на этот инцидент.

Также "Курсор" сообщал, что недавно американский миллиардер Илон Маск обвинил миллиардера еврейского происхождения в попытке "уничтожения западной цивилизации".

Помимо этого мы рассказывали о том, как президент *рф владимир путин во время своего очередного антисемитского выступления использовал главного раввина россии Берла Лазара.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!