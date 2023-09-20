Илон Маск обвинил миллиардера еврейского происхождения в попытке "уничтожения западной цивилизации"

Это связано с кризисом мигрантов в Италии.

Глава компании SpaceX и социальной сети X Илон Маск критически высказался в адрес деятельности, которую ведет американский финансист Джордж Сорос.

Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети.

На просторах Х появилась публикация о миллиардере и филантропе, автор которой обвинил его в провоцировании миграционного кризиса на Лампедузе (Италия). По мнению пользователя сети, именно Сорос является ответственным за чрезвычайную ситуацию на острове, ибо его фонд может заниматься вопросами миграции. В посте сказано, что за последние несколько дней в Италию прибыло более 5 тысяч мигрантов.

Илон Маск положительно высказался в адрес этой точки зрения:

"Организация Сороса, похоже, не желает ничего иного, как уничтожения западной цивилизации"

Отметим, что это не первое подобное высказывание Маска в адрес Сороса. К примеру, в мае этого года он заявил, что филантроп напоминает ему Магнето из "Людей Икс", который, как утверждают авторы фильмов, из немецкой еврейской семьи и в детстве выжил в концентрационном лагере в Освенциме.

Гендиректор Tesla не стал объяснять, в чем коренится причина таких ассоциаций. После этого его обвинили в антисемитизме и пособничестве конспирологам, ибо многие сторонники теорий заговора считают, что Сорос – ключевая фигура якобы всемирного еврейского заговора.

Отметим, что Джордж Сорос является американским трейдером, финансистом, инвестором и филантропом. Он родился 12 августа 1930 года в Будапеште в еврейской семье среднего достатка. Деятельность 93-летнего мужчины вызывает неоднозначные оценки в разных уголках планеты.

Также "Курсор" сообщал, что встреча Нетаниягу и Маска вызвала колоссальный резонанс.

Помимо этого недавно президент Туниса обвинил Израиль и евреев в разрушительном урагане.