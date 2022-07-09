Главы еврейских организаций попросили у Лапида обеспечить безопасность паломников у Стены Плача

Это обращение поступило на фоне беспорядков, которые устроили ультраортодоксальные активисты на третьем участке у самого священного для иудеев места.

Главы еврейских организаций, которые действуют в Израиле и в других странах, обратились к премьер-министру Яиру Лапиду с призывом защитить паломников у Стены Плача.

Это обращение поступило на фоне беспорядков, которые устроили активисты-харедим на третьем участке у самого священного для иудеев места, который предназначен для последователей либеральных течений иудаизма.

Инцидент произошел во время празднования бар-мицвы по консервативному образцу еврейской семьей из США. В помещение внезапно ворвались ультраортодоксы. Один из них даже порвал молитвенник и съел одну из его страниц.

«Мальчик праздновал бар-мицву, когда туда ворвалась группа, начала кричать на него, называть его «христианином» и «нацистом», а потом напавшие даже порвали молитвенники. Собравшиеся там евреи со всего мира не нарушали закон, не участвовали в провокациях и не демонстрировали ничего, кроме любви к Израилю», — сказано в обращении.

Свои подписи под письмом поставили главы Еврейских федераций Северной Америки, Еврейского агентства, Всемирной сионистской организации и фонда Керен ха-Йесод.

Ранее Курсор сообщал, что Либерман обрушился с критикой на ультраортодоксов, поломавших дорогостоящую технику в Иерусалиме.