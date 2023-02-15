«Глубоко обеспокоены»: еще одна страна Запада присоединилась к критике Израиля

Канада во вторник присоединилась к критике планов Израиля разрешить девять городов в Иудее и Самарии.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в своем заявлении заявила: «Канада обеспокоена заявлением правительства Израиля о том, что оно попытается задним числом легализовать девять незаконных поселений на Западном берегу, а также его планами продолжить строительство новых жилье в существующих населенных пунктах».

«Канада решительно выступает против расширения поселений. Такие односторонние действия ставят под угрозу усилия по достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. Это давняя политика Канады», — добавила она.

«Мы также глубоко обеспокоены растущей нестабильностью и гибелью людей в Израиле и на Западном берегу. Канада твердо поддерживает израильский и палестинский народы в их праве жить в мире, безопасности, с достоинством и без страха. Мы безоговорочно осуждаем все акты терроризма и насилия в отношении мирных жителей», — продолжила Джоли.

«Канада по-прежнему привержена цели всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, включая создание палестинского государства, живущего бок о бок в условиях мира и безопасности с Израилем. Канада готова поддержать все усилия по решению проблемы двух государств как основе прочного мира в регионе», — заключила она.

Заявление последовало за решением кабинета безопасности Израиля разрешить девять общин в Иудее и Самарии, которые существуют уже много лет, а некоторые из них существуют десятилетиями.

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