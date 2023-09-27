Сперва он начал избивать себя и рычать, но после все стало еще хуже.

В аэропорту Бен-Гурион заметили полностью голого мужчину.

Об этом сообщает Telegram-канал "Голос Израиля | Израиль Сейчас – Новости".

Сперва он начал избивать себя и рычать, а после хаотично бегал и избивал людей, швыряя в них стулья и чемоданы.

Также "Курсор" сообщал, что пассажир разгромил терминал аэропорта по курьезной причине.

Помимо этого мы писали, что на фоне ежегодного увеличения нагрузки на аэропорт Бен-Гуриона в Управлении аэропортов рассматривают потенциальное расширение аэропорта, для чего хотят использовать расположенный поблизости религиозный мошав Цафрия.

Руководство поселения сообщило местным жителям, что сейчас ведутся переговоры относительно переноса мошава в другое место. Так, главу совета Давида Ифраха пригласили на встречу с Управлением аэропортов по поводу переноса. Общее собрание жителей для обсуждения этой темы проведут после праздника Суккот.

В Управлении аэропортов упомянули о регулярных контактах с руководителями местных советов и населенных пунктов, которые прилегают к аэропорту. Там уточнили, что вопрос переноса поселений не входит в компетенцию Управления, а также это не предусматривает Закон об управлении аэропортами.