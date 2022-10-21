Google запустила в Израиле региональные облачные услуги: чем это выгодно стране

Правительство оценило перспективы такого плана, сообщив о предстоящем росте ВВП на 7,6 млрд долларов и создании 21 тысячи дополнительных рабочих мест.

В четверг компания Alphabet Google запустила регион облачных вычислений для Израиля, предоставляя облачные услуги правительству и вооруженным силам страны.

В рамках этой инициативы в местную инфраструктуру будут инвестированы миллиарды шекелей, сообщило в четверг министерство финансов Израиля.

Такие нововведения будут способствовать созданию и развитию дополнительных рабочих мест и экономическому росту.

В мае 2021 года Израиль договорился с Google и Amazon о четырехэтапном плане Nimbus стоимостью 1 миллиард долларов.

По оценкам правительства, экономический эффект от одного только израильского облачного региона Google добавит к ВВП Израиля примерно 7,6 млрд долларов к 2030 году, а также создаст более 21 000 рабочих мест в секторе высоких технологий и других отраслях, поддерживающих облачную деятельность.

По данным министерства, AWS также активирует местный облачный регион в первой половине 2023 года.

Облачные зоны в Израиле позволят перенести туда важные государственные компьютерные системы, что повысит эффективность работы служб, сократит время активации цифровых услуг и сэкономит операционные расходы.

В рамках соглашения Nimbus, Google и Amazon сделают взаимные закупки и начнут деловое сотрудничество в Израиле на сумму, равную 20 процентам от стоимости контракта.

Ранее Курсор писал, что в Израиле подорожало страхование жилья: с чем это связано.

Также редакция информировала, что в стране продолжает снижаться спрос на новую недвижимость.