В Израиле подорожало страхование жилья: с чем это связано

Израильтянам сообщили, что страхование квартир в сентябре подорожало на 23,2% и это связано с несколькими факторами.

Об этом сообщает издание «НЭП».

Эксперты отметили, что подорожание тесно связано с ценами на квартиры и, в частности, с индексом цен на строительные ресурсы. Получается, чем дороже недвижимость, тем дороже страховка. Но это не единственная причина. Другая состоит в том, что в этой сфере работает небольшое количество компаний.

Один из председателей домового комитета рассказал, что зданию, в котором он живет, уже более 50 лет, и многие страховые фирмы опасаются того, что без надлежащего ухода оно рухнет. Подобный случай произошел в Холоне в прошлом году. В связи с этим, компании проявляют осторожность в отношении старых построек.

Управление рынка капитала заявило после случая в Холоне, что страхование жилья должно покрывать его обрушение, даже если об этом прямо не сказано в полисе. Такой шаг не понравился страховщикам, и они снизили активность по страхованию старых домов и подняли стоимость услуги.

Эксперты отметили, что решение проблемы в области страхования жилья требует создания системы, способной проверить состояние зданий, а также возлагать на соответствующие стороны обязанности по обслуживанию.

«Курсор» писал ранее, что Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало данные за июнь-август текущего года, которые показали, что в стране продолжается снижаться спрос на новую недвижимость.