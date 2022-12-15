Гордость страны: сколько медалей завоевали молодые ученые на Международной научной олимпиаде

Израиль впервые принял участие в научных Олимпийских играх и был представлен командой из 6 студентов и выпускников Молодежной научной команды Израиля.

Команда из молодых израильских ученых Израиля завоевала на Международной молодежной научной олимпиаде шесть медалей. Награды тем ценнее, что Израиль впервые участвовал в конкурсе в этом году и все участники принесли команде медали.

Международная юниорская научная олимпиада проводится с 2004 года, в этом году она прошла в Боготе, Колумбия, и в ней принимали участие 203 участника из 39 стран. Израиль впервые принявший участие в Олимпийских играх, был представлен командой из 6 студентов и выпускников Молодежной научной команды Израиля.

Конкурс включал контрольные работы по трем предметам – физике, химии и биологии. Он длился 10 дней и включал тест на вопросы, теорию и практический тест.

Делегация, представлявшая Государство Израиль: Ноа бен Исраэль Петах-Тиква, учащийся шестилетней школы Ахад ха-Ам — завоевал серебряную медаль, Йонатан Гунтмахер из Ришон ле-Цион, учащийся Реал Гимназии — завоевал серебряную медаль, Ноам Артштейн из Нетании, ученик средней школы Эльдад — серебряную медаль, Амит Нево из Аталита, ученик средней школы искусств Реут в Хайфе — серебряную медаль, Дэнни Голшмид из Иерусалима, учащийся средней школы Орт-Гиват-Рам – бронзовую медаль, Амит Ланис из Шади Хамед, ученик Зеленой деревни в Рамат-ха-Шароне – бронзовую медаль.

Министр образования Ифат Шаша Битон с гордостью заявила: «Большие успехи израильских студентов в международных научных конкурсах продолжаются, и сердце наполняется гордостью. Достижения Ноа, Йонатана, Ноама, Амита, Дэнни и Амита являются результатом усердия, инвестиций и настойчивости. Я поздравляю их с достижением и, что не менее важно, с тем путем, который они прошли, чтобы достичь этого».

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