В СМИ сообщили о серьезном кризисе в полиции: в чем причина

В этом году уволено 2000 полицейских, что на 66% больше, чем в прошлом году.

2022 год запомнится как самый трудный год для полиции.

Об этом сообщает газета Israel Hayom.

Число уволенных в этом году составит около 2000 сотрудников полиции по сравнению с 1200 в 2021 году и 1000 в 2020 году, согласно данным, полученным газетой. Чтобы понять масштабы кризиса, с которым сталкивается организация, следует обратить внимание на следующую цифру: если еще два года назад среднее количество сотрудников полиции, ушедших в отставку, составляло около 400 человек, то в прошлом году это число подскочило до 1000 человек.

Полиция, как и любая крупная компания в сфере трудоустройства, последние два года сталкивается со сложностью набора необходимого количества полицейских. До этого вербовка от 2 000 до 12 500 полицейских каждый год была обычным явлением, однако вчера на военную службу заступил только 2000-й полицейский в этом году, хотя в начале 2022-го от полиции требовалось набрать от 2600 до 2800 полицейских.

Начальник отдела кадров полиции сказал Меир Минкер: «В отличие от других работодателей, мы предлагаем им интерес, миссию, заботу и стабильность. Ожидается, что следующее правительство отреагирует на это. Чтобы набрать хороших полицейских, нужно еще и предложить им достойную зарплату».

К концу года к полиции могут присоединиться еще 100 полицейских, в результате чего в 2022 году число новобранцев составит примерно 2100 человек — всего 75% от поставленной цели.

Минкер заявил, что «этого недостаточно для нужд государства. Общественность ожидает появления на улицах полицейских и быстрой реакции на каждый вызов. В настоящее время нет необходимого количества сотрудников полиции для этого. Сегодняшняя реальность такова, что бюджет на набор есть, но набрать сложно. На практике полиции не прибавилось, но задач прибавилось. Потребности выросли, страна выросла, преступность развивается, а полиция — нет».

Читайте также: Кнессет предложил смягчить «закон Бен-Гвира».